Wanda feiern Record-Release-Party in Berlin – wir verlosen Tickets

Am 30. September erscheint Wandas neues Album WANDA. Dies will die Band natürlich gebührend feiern. In Berlin tut sie das: Am 28. September spielen die Österreicher eine exklusive Record-Release-Party im Badehaus – und damit in eben jenem Club, in dem sie am 15. Februar 2015, als der „Bologna“-Hype gerade Fahrt aufnahm, ihr allererstes Konzert in der Hauptstadt gaben. Für dieses Konzert gibt es keine Tickets zu kaufen. Aber yours truly Musikexpress verlost welche.

Tickets für Wanda im Badehaus zu gewinnen

Wir verlosen 3×2 Tickets für Wandas Berlin-Show am 28. September. Füllt zur Teilnahme einfach das folgende Gewinnspielformular aus und beantwortet uns im Lösungsfeld die folgende Frage: Wie hieß das Badehaus 2015, als Wanda dort zum ersten Mal auftraten, mit vollem Namen? Tipp: Die Lösung ist in diesem Artikel hier versteckt.

Teilnahmeschluss ist der 26. September 2022, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Gewinner*innen werden per E-Mail benachrichtigt. AMORE!

Über Wanda

Mitte September hatten Wanda mit „Eine Gang“ eine weitere Single veröffentlicht. „Eine Gang“ war nach „Wir sind verloren“, „Va Bene“, „Rocking in Wien“ und „Die Sterne von Alterlaa“ der fünfte neue Song, den die Band aus Wien aus ihrem fünften Album hören lässt. WANDA erscheint am 30. September 2022, rund drei Jahre nach dessen Vorgänger CIAO!. Im November gehen sie auf Clubtour – präsentiert vom Musikexpress. Ihren Durchbruch feierten Wanda mit ihrem 2014 erschienenen Debütalbum AMORE und der Single „Bologna“, die sich in Österreich 20 Wochen in den Charts hielt und mit Platin ausgezeichnet wurde.

Mehr über Wanda und den aktuelle Zustand von Sänger Marco Michael Wanda erfahrt Ihr in der aktuellen Ausgabe des Musikexpress sowie in unserem separaten Interview hier auf musikexpress.de, für das wir uns mit Wanda über die Neunziger unterhalten haben.