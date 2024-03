Ariana Grande bittet Fans „hasserfüllte Nachrichten“ zu unterlassen

Einige Fans haben wohl Personen aus Grandes persönlichem Umfeld unschöne Botschaften zukommen lassen.

Am Freitag, den 08. März, veröffentlichte Ariana Grande ihr neues Album ETERNAL SUNSHINE. Auf der siebten Studioplatte gibt es sehr persönliche Songs zu hören, die die Musikerin auch verletzlich zeigen.

Nach der Veröffentlichung hat die 30-Jährige ihre Fans in einem (mittlerweile gelöschten) Social-Post dazu aufgefordert, die Menschen in ihrem Leben in Frieden zu lassen. Grund dafür seien Interpretationen ihrer neuen Platte, die schon zu „hasserfüllte Nachrichten“ an ihr näheres Umfeld geführt hätten.

Wer konkret über welchen Kanal unschöne Botschaften im Namen der Grande-Gerechtigkeit erhielt, ließ sie jedoch nicht verlauten. Doch Gerüchten zufolge einige Hörer:innen des Albums beispielsweise den Titeltrack direkt auf die angebliche Untreue ihres Ex-Mannes Dalton Gomez gemünzt haben und diesen mit wenig netten Worten begegnet sein.

Hier in „We can’t be friends (wait for your love)“ reinhören:

„Das ist nicht die Art, mich zu unterstützen“

Grande fand klare Worte: „Jeder, der aufgrund seiner Interpretation dieses Albums hasserfüllte Botschaften an die Menschen in meinem Leben sendet, unterstützt mich nicht.“ Damit würden Fans nämlich genau das Gegenteil von dem machen, für das die Sängerin mit ihrer Musik stehen wolle.

„Ich bitte euch, das nicht zu tun. Das ist nicht die Art, mich zu unterstützen“, fügte sie hinzu. Ihre neue Platte sei zwar von schmerzhaften Momenten geprägt, aber hätte eben auch aufrichtige Liebe als thematischen roten Faden, weshalb Ariana Grande ergänzte: „Wenn ihr das nicht raushören könnt, hört bitte genauer hin.“

Warum Grande inzwischen ihr Social-Media-Statement wieder entfernte, bleibt unklar.