Bundestagswahl 2017: So reagiert die deutsche Musikszene auf die Wahlergebnisse (der AfD)

Am 24. September fand die Bundestagswahl 2017 statt – hier alle Wahlergebnisse im Detail. Trotz ihres schlechtesten Ergebnisses seit 1949 geht die CDU mit 33 Prozent faktisch als Gewinner hervor. Auch die SPD verlor Wählerinnen und Wähler, landete bei 20,5 Prozent und erklärte sich noch am gleichen Abend zur „starken Oppositionsführung“. Die wird es nämlich brauchen, wie zum Beispiel Manuela Schwesig bei „Anne Will“ wiederholt erklärte: Die AfD wird mit 12,6 Prozent drittstärkste Kraft im Bundestag werden.

Schon im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 fragten wir uns: Wie viel sagt die Musik über das Land aus, in dem sie entsteht? Wie politisch ist deutscher Pop zwei Jahre nach „Wir schaffen das“? In einer Zeit, die geprägt ist von einer Rückkehr in nationalstaatliches Denken, von Europakrise, islamistischem Terror, Klimawandel und zunehmender gesellschaftlicher Spaltung. Also hatten wir Fragebögen an 150 deutsche Künstler und Künstlerinnen verschickt. 29 Antworten kamen zurück, einige davon findet Ihr weiter unten.

Keine Antwort kam von Leuten wie Roland Kaiser, Andrea Berg, Bushido, Marius Müller-Westernhagen, The Boss Hoss und Sido, der ausrichten ließ, er beantworte „grundsätzlich keine politischen Anfragen“. „Eins ist allerdings klar: Wer nichts sagt, sagt auch etwas“, schrieb Torsten Groß in seinem dazugehörigen Essay im Musikexpress 10/2017.

Nun, nach der Bundestagswahl 2017, fanden viele Künstlerinnen und Künstler klarere Worte (und einige auch schon davor). Kool Savas etwa twitterte: „Meine letzte Hoffnung ist das Trump uns beim Angriff auf Nordkorea versehentlich mit auslöscht.“ Klaas Heufer-Umlauf gab sich optimistischer: „soll die afd da mal rumoppositionieren. wir werden jetzt aus protest einfach noch netter zueinander. nahezu EXTREM nett. und dann?“, schrieb er.

Hier eine lose Sammlung verschiedener Stimmen:

Wow. Sachsen mal wieder richtig abgeliefert. #fckafd — Felix Brummer (@FelixBrummer) September 24, 2017

soll die afd da mal rumoppositionieren. wir werden jetzt aus protest einfach noch netter zueinander. nahezu EXTREM nett. und dann? — klaas heufer-umlauf (@damitdasklaas) September 24, 2017

Die AfD macht sich ihre Deutschen lieber selber. Da bleibt einem nur ein politisch unkorrektes Fuck You zu wünschen.#Bundestagswahl — Maurice Summen (@MauriceSummen) September 18, 2017

Meine letzte Hoffnung ist das Trump uns beim Angriff auf Nordkorea versehentlich mit auslöscht. — Kool Savas (@koolsavas) September 24, 2017

Das Problem dieser Welt ist,dass die intelligenten Menschen so voller Selbstzweifel und die Dummen so voller Selbstvertrauen sind.C.Bukowski — Fettes Brot (@fettesbrot) September 23, 2017

"Wir werden sie jagen!" – lautet die Kampfansage des AfD-Spitzenkandidaten Gauland an die künftige Bundesregierung. Posted by tagesschau on Sonntag, 24. September 2017

#wahl #btw #btw17 #btw2017 #wolfgangtillmans #deichkind #wahl17 #wahl2017 #bundestagswahl #artikel3 A post shared by DEICHKIND 2017 (@deichkind_official) on Sep 24, 2017 at 9:12am PDT

deutschland du arschloch #BTW17 — Jupiter Jones (@_jupiterjones) September 24, 2017

Ausgewählte Antworten auf unsere Fragen zum Thema „Pop und Politik“: