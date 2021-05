Eminem: So klingt seine neue Veröffentlichung „Killer (Remix)“

Im Dezember erschien bereits Eminems Deluxe-Album MUSIC TO BE MURDERED BY – SIDE B, auf dem die Single „Killer“ zu hören war. Nun kam der US-Rapper jedoch heute Morgen überraschend mit einer Veröffentlichung der Remix-Version des Songs, in dem auch Features von Jack Harlow und Cordae enthalten sind.

Eminem will sich weiterhin selbst übertreffen – mit der Remix-Version verteidigt der 48-Jährige erneut seinen Titel „Rap God“. Dabei teilt er sich das Rampenlicht mit Jack Harlow und Crodae, um dann im dritten Vers noch mal richtig auszuholen.

My sentences are harsh, every single bar’s like a verdict

I say it with conviction, but this time you’re not gonna serve it

But as soon as I read it, you know that you’re about to get murdered