Seit dem 13. Dezember ist er endlich erhältlich, der Musikexpress 01/2019. Das Herzstück dieser Jahreswechsel-Ausgabe ist in guter alter Tradition der große Jahresrückblick, der diesmal mit der These „Pop schlägt zurück“ eröffnet. Das Herzstück dieses Jahresrückblicks wiederum ist, ebenfalls in guter alter Tradition, unsere Liste der „50 besten Platten des Jahres“. Dafür hatten wir etliche ME-Mitarbeiter nach ihren Top 20 gefragt und ihre Antworten streng demokratisch ausgewertet. Ihr wollt wissen, welche Alben bei wem besonders hoch im Kurs standen? Sagen wir Euch.

Jahresrückblick 2018: Die 20 Lieblingsalben von Dominik Sliskovic

1 Shame – SONGS OF PRAISE

2 Arctic Monkeys – TRANQUILITY BASE HOTEL & CASINO

3 Idles – JOY AS AN ACT OF RESISTANCE

4 Leyya – SAUNA

5 Pusha T – DAYTONA

6 Sports Team – WINTER NETS EP

7 LA Salami – THE CITY OF BOOTMAKERS

8 Serious Klein – YOU SHOULD’VE KNOWN

9 Diverse – BLACK PANTHER OST

10 Her – HER

11 Roosevelt – YOUNG ROMANCE

12 Gregor McEwan – FROM A TO BEGINNING

13 Kanye West – YE

14 Dream Wife – DREAM WIFE

15 Bishop Nehru – ELEVATORS (ACT I & II)

16 Bad Sounds – GET BETTER

17 Jorja Smith – LOST AND FOUND

18 Isolation Berlin – VERGIFTE DICH

19 Franz Ferdinand – ALWAYS ASCENDING

20 Florence + The Machine – HIGH AS HOPE

Und hier die laut Dominik 5 besten Songs des Jahres:

Sports Team – Camel Crew Shame – One Rizla LA Salami – Generation L(OST) Kendrick Lamar feat. SZA – All The Stars Serious Klein – 91 Flex

Welche neuen Alben 2018 außerdem erschienen und 2019 erscheinen werden, könnt Ihr hier nachlesen.

Was außerdem in diesem Jahr geschah, könnt Ihr in unseren „Jahresrückblick 2018“-Specials, Listen und News nachlesen. Dort findet Ihr auch die Top 20 weiterer Kolleginnen und Kollegen.