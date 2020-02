„Mulan“, „Top Gun“, „007“, „Minions“ und „Marvel“: Die Trailer-Highlights vom Super Bowl 2020

„Mulan“ startet am 26. März in den deutschen Kinos.

Beim Super Bowl 2020 gab es wieder ohne Ende Trailer-Neuheiten zu Kinofilmen und Serien zu bewundern.

Ein Überblick zu allen Releases gibt es hier:

James Bond: No Time To Die

Von Daniel Craig als 007-Agent gibt es hier mehr Verfolgungsjagden, Unterwassersequenzen und Großaufnahmen. Dazu noch ein neuer Blick auf Rami Malek als Bonds Gegner Safin. Ab dem 2. April in den deutschen Kinos.

Mulan

Das ist mal ein Trailer! In über drei Minuten wird uns das ganze Drama von Mulan näher gebracht. Das Gesamtwerk ist ab dem 26. März zu sehen.

Top Gun 2: Maverick

Tom Cruise zeigt in dem neuen Clip zum Remake, dass er immer noch lässig durch die Lüfte gleiten kann. Kinostart: 16. Juli.

Black Widow

Wir wissen wohl noch nicht alles über Scarlett Johansson, alias Black Widow, deshalb gibt es nun einen ganzen Solo-Film für die russische Agentin. Interessant ist aber insbesondere ihre Schwester, die von „Little Women“-Star Florence Pugh gespielt wird. In den Kinos ab dem 30. April.

The Falcon and the Winter Soldier, Loki und WandaVision

Am 24. März geht Disney+ in Deutschland an den Start. Damit sich der neue Streamingdienst auf dem Markt behaupten kann, gab es schon im Vorfeld viele Formatankündigungen. Beim Super Bowl konnte nun ein erster Eindruck von den Serien „The Falcon and the Winter Soldier“, „Loki“ und „WandaVision“ gewonnen werden. Der Mix aus Musik und Action scheint schon mal zu stimmen. Wann genau die Serien 2020 auf der Plattform zu sehen sein werden, ist aktuell noch unklar.

Fast & Furious 9

Dass sich in dieser Reihe ständig Autos überschlagen, aber trotzdem fahrtüchtig bleiben, ist nichts Neues. Das Besondere an Teil 9: Wrestling-Profi John Cena gesellt sich dazu und versucht noch grimmiger als andere dreinzuschauen. Veröffentlichungstermin ist der 21. Mai.

Minions 2: The Rise of Gru

Es wird Pilot gespielt, Yoga ausprobiert, Brusthaare werden rabiat entfernt, neue Unterhosen ausgetestet und Leute verfolgt: Der zweite Minions-Film will nach dem Debüt definitiv noch eine Schippe drauflegen. Ab dem 9. Juli 2020 ist er auf der Leinwand zu sehen.

A Quiet Place 2

John Krasinski übernimmt erneut die Regie für ein „A Quiet Place 2“ – dem Grusel, in dem Emily Blunt und ihre Kinder so still wie nur möglich sein müssen, um nicht von Monstern entdeckt und getötet zu werden. Kino-Release ist in Deutschland am 19. März.

Hunters

Wie es aussieht, wenn Al Pacino ein paar Nazis aufmischen will, könnt Ihr hier sehen. Bei Amazon Prime Video läuft die Serie ab dem 21. Februar.

The Invisible Man

Im Deutschen heißt der Horror „Der Unsichtbare“ und dieser Super-Bowl-Trailer macht dem Namen alle Ehre: Elisabeth Moss wird dort scheinbar noch nach dem Tod von ihrem Mann heimgesucht, der wie ein Geist immer an ihrer Seite ist und ihr das Leben zur Hölle macht. Der Film läuft am 27. Februar an.