Noch ein neues Album: Lana Del Rey kündigt BLUE BANISTERS an

Erst vor vier Wochen erschien Lana Del Reys siebtes Studioalbum CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUB und schon jetzt kündigte die Musikerin ein weiteres Album mit dem Titel BLUE BANISTERS für den 4. Juni 2021 an. Fans grübeln nun, ob es sich dabei tatsächlich um eine komplett neue LP handelt oder nur einen neuen Titel des bereits angekündigten Albums ROCK CANDY SWEET.

Nur kurz nachdem Lana Del Rey mit CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUB die internationalen Albumcharts eroberte, überraschte sie ihre Fans bereits mit der Album-Ankündigung von ROCK CANDY SWEET. Die Platte soll am 1. Juni 2021 erscheinen, also nur drei Tage vor dem nun offenbar dritten Album, was die 35-Jährige dieses Jahr plant zu veröffentlichen. Ob es sich bei den beiden LPs tatsächlich um zwei unabhängige Projekte handelt, ließ Del Rey bislang offen.

Album out July 4th

BLUE BANISTERS pic.twitter.com/q37PDKeyy5 — Lana Del Rey (@LanaDelRey) April 28, 2021

Ein Indiz dafür, dass es sich um zwei verschiedene Alben handeln könnte, ist ein Statement, das Lana Del Rey am 20. März via Instagram veröffentlichte. Darin bezog sie sich auf einen kritischen Artikel, der in „Harpers Bazaar“ über sie erschien. Sie witzelte: „Ich möchte mich nur noch einmal für die freundlichen Artikel wie diesen bedanken und mich daran erinnern, dass meine Karriere auf kultureller Aneignung und der Verherrlichung von häuslichem Missbrauch beruhte.“ Und sie kündigte an: „Ich werde diese Gedanken bei meiner nächsten Platte am 1. Juni mit dem Titel Rock Candy Sweet weiterhin in Frage stellen.“

Empfehlung der Redaktion 10 Alben, auf die Ihr dieses Jahr besonders gespannt sein dürft

In jedem Fall steht fest, dass die gebürtige New Yorkerin derzeit ihre bisher kreativste Schaffensphase durchlebt. Erst im September 2020 ist ihr Spoken-Word-Album VIOLET BENT BACKWARDS OVER THE GRASS erschienen. Nur ein Jahr zuvor erschien ihr sechstes Studioalbum NORMAN FUCKING ROCKWELL!.

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de +++