Wie „Stranger Things“-Star Finn Wolfhard mit seiner Band Calpurnia Nostalgiker glücklich macht

„Ein sehr unterschätzter Charakter“, sagt Finn Wolfhard. Drummer Malcolm Craig sagt zu all dem nicht sehr viel, er hält es ohnehin lieber knapp, dafür aber trocken und humorvoll, und so schließt er diesen Exkurs mit dem Satz: „Also, ich hab’ das Buch gar nicht gelesen.“ Gelächter.

Sie machte auch vor Calpurnia schon auf sich aufmerksam, mit YouTube-Videos, in denen sie, zumeist mit geschlossenen Augen, atemberaubende Covers von Hendrix, Santana und Led Zeppelin spielt – millionenfach gestreamt. Ihr Talent als Leadgitarristin ist herausragend. Ein User namens „Taco Taco“ schrieb auf Facebook: „Das Mädchen wird Rückenprobleme davon bekommen, die Band tragen zu müssen“ (und erhielt dafür 2.546 Likes).

Dass sie immer nur ihn filmen und ankreischen, nehmen seine Kollegen recht gelassen. „Das überrascht uns ja nicht“, sagt Ayla Tesler-Mabe: „Auch wenn es einen manchmal dann doch etwas frustriert. Wir haben ja alle dafür hart gearbeitet, in dieser Band zu spielen.“ Und wie es aussieht, hat das Ayla besonders eifrig getan.

Der Auftritt der vier Jugendlichen ist erfrischend – und lässt etwas von diesem alten Geist des Eine-Band-und-ein-paar-Riffs-sollten-doch-eigentlich-Reichen! wiederaufleben, der vor ein paar Jahren scheinbar endgültig begraben worden war. Letztes Lebenszeichen dieser Disziplin: die „The-Bands“ der Nullerjahre. Da waren die vier von Calpurnia gerade erst geboren. Finn Wolfhard mit seinem Strokes-igem Wuschelkopf mimt trotzdem ein paar der alten Macker-Posen, in dem Bewusstsein, dass alle Smartphones auf ihn zoomen.

Und weil ihr Sänger eben schon ein Star ist, lässt sich für Calpurnia auch schon eine kleine Europa-Tour organisieren, durch Sehnsuchts-Städte wie London, Amsterdam, Paris – und: Berlin. Beim ersten Deutschlandkonzert im dortigen Kesselhaus – Fassungsvermögen: bis zu 1.000 Besucher – herrscht bald ein Gekreische wie bei den Beatles. Oder den Backstreet Boys. Es drängen sich allerdings nicht nur Teenies in der Menge. Erwachsene lieben „Stranger Things“, weil die Serie sie an ihre Film-Sozialisation erinnert –und sie freuen sich über Calpurnia, weil die Band sie an ihre Musik-Sozialisation erinnert.

Für dieses Gelächter ist man richtig dankbar, damit das hier nicht zu aufgeklärt und erwachsen wird. Oh ja, diese vier jungen Menschen haben sich Gedanken gemacht, offensichtlich ausgestattet mit reichem kulturellen Kapital aus ihren Elternhäusern. Auch wenn diese Band noch auf der Suche nach ihrer eigenen Identität ist, zitiert sie alte Helden eben nicht nur, sondern ersetzt Rocker-Machismus und bloßes Slackertum durch die Reflektiertheit einer Generation Z, die die Welt nicht den Erwachsenen überlassen will. Die haben es ja schließlich verkackt. Und da bleibt dann eben gerade nicht mehr so viel Platz für Hedonismus und Rausch.

„Ich möchte meine Plattform nutzen, um auf psychische Krankheiten aufmerksam zu machen“, erzählt Finn Wolfhard. Und Ayla Tesler-Mabe ergänzt: „Wir haben daheim bald einen Auftritt für einen Food Drive, weil es in Vancouver so viele Obdachlose gibt.“ Auch wenn man bald schon an eine tugendhafte Kirchtagskapelle denkt, darf daran nichts schlecht sein, wenn Calpurnia sagen: „Wir wollen für Musik stehen, die die fröhlichen Seiten des Menschseins feiert.“

Folgt uns auf Facebook!