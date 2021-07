Apple Music: Kanye Wests neues Album DONDA- hier alle Infos

Foto: AFP via Getty Images, PATRICK KOVARIK. All rights reserved.

Nachdem Kanye West die Veröffentlichung seines neuen Studioalbums DONDA für diesen Freitag (23. Juli) ankündigte, veröffentlichte der US-Rapper bereits die Trackliste des kommenden Albums auf seinen Social Media Plattformen.

Die Trackliste zum Album

Bereits im vergangenen Jahr teilte der 44-Jährige eine Trackliste zu seinem Album. Diese hat sich allerdings seitdem verändert. Während Lieder wie „Off The Grid“; „Keep My Spirit Alive“ und „Lord I Need You“ blieben, kamen weitere Lieder wie „Pure Souls“ dazu.

„Stay On Em Precious“

„I Know God Breathed On This“

„Off The Grid“

„Keep My Spirit Alive“

„In Gods Country“

„Gods Country“

„Future Sounds“

„Praise God“

„New Body“

„Space X“

„donda“

„Lord I Need You“

„We Made It“

„Pure Souls“

„No Child Left Behind“

DONDA Infos

Insgesamt soll die Platte 15 Song beinhalten und von G.O.O.D. Music/Def Jam veröffentlicht werden. Von dem Track „No Child Left Behind“ konnte man bereits durch einen 60-Sekündigen Werbespot eine Hörprobe erlangen. Dass der Rapper an einem Album arbeitete, verkündete dieser bereits 2020, doch war es seitdem unklar wann dieses erscheinen würde.

Nun soll DONDA diesen Freitag (23. Juli) releast werden. Dabei zelebriert West die Veröffentlichung, indem er gemeinsam mit Apple Music heute (22. Juli) ein Listening-Event im Mercedes-Benz-Stadium im US-amerikanischen Atlanta veranstaltet. Diese können Fans allerdings auch durch einen Livestream vor dem eigentlichen Release der Platte mitverfolgen. Dieser starten um acht Uhr Abend (zwei Uhr morgens zu deutscher Zeit).

Kanye Wests zehntes Studioalbum

Im Oktober 2019 veröffentlichte Kanye West sein Album JESUS IS KING. Darin hörte man auf insgesamt elf Songs eine Kombination aus HipHop-Elementen und Gospelmusik des „Sunday Service“-Chors. Neben Ty Dolla $ign, waren ebenfalls Features wie unter anderem Ant Clemons, Fred Hammond und Kenny G vertreten.

Seitdem wurde es musikalisch stiller, um den US-Rapper. Dieser nutzte die Zeit, um an weiteren Designs seiner Kleidungsmarke Yeezy zu arbeiten. Außerdem kandidierte West im vergangenen Jahr um den Posten des Presidenten der Vereinigten Staaten. Nachdem sein Wahlkampf gescheitert ist, folgt nun sein zehntes Studioalbum DONDA.