Katja Krasavice unterstützt ihre Rap-Kollegin Eunique

Interview

Sa-Roc im Interview: „Ich möchte Grenzen für Frauen im HipHop aufbrechen“

Die US-Rapperin Sa-Roc aus Washington D.C. veröffentlichte in den vergangenen 13 Jahren zehn Alben und zwei EPs, in denen sie politische Themen anspricht. Das jüngste davon ist ihr im Oktober 2020 erschienenes Album THE SHARECROPPER’S DAUGTHER, auf dem sie marginalisierten Gruppen die Aufmerksamkeit gibt, die sie verdienen. Im Interview sprachen wir über die Intersektionalität Schwarzer Frauen und wie diskriminierende Erfahrungen ihre Musik beeinflussen.