Neues Fotobuch von Billie Eilish dokumentiert ihre Kindheit und den Aufstieg zum Popstar

Billie Eilishs neues Album HAPPIER THAN EVER erscheint am 30. Juli 2021

Es ist irritierend, durch die Seiten zu blättern: Die Fotos von dem kleinen Mädchen, das ein Spielzeugmikrofon in der Hand hält oder auf dem Klo sitzt, erinnern optisch zwar deutlich an Billie Eilish – und doch wirken die Bilder so normal, als könnte man sie auch im eigenen Fotoalbum wiederfinden. Dass genau dies das Ziel der Buch-Veröffentlichung ist – die Inszenierung eines Popstars als einen Menschen „wie du und ich“ – mag stimmen. Und doch funktioniert es. Am Dienstag, den 11. Mai 2021, hat Eilish ihr erstes Buch veröffentlicht, das den simplen Titel „Billie Eilish by Billie Eilish“ trägt. Es ist ein Fotobuch mit insgesamt 336 Seiten, das ihre Kindheit und ihre Entwicklung zum internationalen Star-Phänomen dokumentiert.

Empfehlung der Redaktion Billie Eilish reagiert auf Vorwürfe zum Dessous-Shooting

Das Werk ist eine Selbstdarstellung als bodenständiges Mädchen, das eher aus Zufall weltberühmt wurde

Auf den Bildern wird Billie Eilish als Säugling gezeigt, als aufgedrehtes Kleinkind und gelangweiltes Schulmädchen, die im Chor singt, ihren ersten Talentwettbewerb mitmacht und sich schließlich die Haare silbern färbt, wodurch sie sich „das erste Mal wie sie selbst fühlt“, wie sie schreibt. Es ist ein intimer Einblick in das Leben der 19-Jährigen. Das Buch belegt auch die enge Verbundenheit zwischen der Sängerin und ihrer Familie – vor allem zu ihrem Bruder, dem Produzenten Finneas, der auf den Bildern häufig beschützend den Arm um sie legt. Primär ist das Werk jedoch eine Selbstdarstellung und -Inszenierung als ganz normales und bodenständiges Mädchen, das eher aus Zufall weltberühmt wurde. Die ihr erfolgreiches Debütalbum mit ihrem Bruder im Schlafzimmer aufgenommen hat. Die aus einer sympathischen Künstler:innen-Familie stammt, von der sie gefördert und nicht gedrängt wurde. Und obwohl man die PR-Strategie förmlich riechen kann, nimmt man es ihr ab.

Empfehlung der Redaktion Stilkolumne Do it like Billie: Warum wir uns die Haare färben sollten Do it like Billie: Warum wir uns die Haare färben sollten

Das neue Narrativ: Selbstbestimmung

Mit der Veröffentlichung von „Billie Eilish by Billie Eilish“ und dem viel besprochenen Vogue-Shooting, bei dem sich Eilish ungewohnt freizügig in Szene setzte, wird ihr neues Narrativ somit immer deutlicher: Die 19-Jährige handelt komplett selbstbestimmt und möchte allen zeigen, wer hier die Kontrolle hat. So schreibt auch der „Spiegel“ über das Fotobuch: „Sowohl bei den neuen Fotos aus der ,Vogue‘ als auch beim Buch mit den alten Fotos wird betont, dass Eilish sich für beides selbst entschieden habe. Jedes einzelne Foto habe sie selbst ausgewählt.“ Auch ihre im Februar 2021 erschienene Dokumentation „The World Is A Little Blurry“ unterstreicht diese Erzählweise.

Am 30. Juli 2021 erscheint Billie Eilishs zweites Album HAPPIER THAN EVER, knapp zweieinhalb Jahre nach der Veröffentlichung ihres Debüt-Albums WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?