Seit dem 12. Dezember ist er endlich erhältlich, der Musikexpress 01/2020. Das Herzstück dieser Jahreswechsel-Ausgabe ist in guter alter Tradition der große Jahresrückblick. Das Herzstück dieses Jahresrückblicks wiederum ist, ebenfalls in guter alter Tradition, unsere Liste der „50 besten Platten des Jahres“. Dafür hatten wir etliche ME-Mitarbeiter nach ihren Top 20 gefragt und ihre Antworten streng demokratisch ausgewertet.

Ihr wollt wissen, welche Alben bei wem besonders hoch im Kurs standen? Sagen wir Euch. Hier die Top 20 von ME-Autor Dominik Sliskovic. Mit Trettmann, Sigrid und Tyler, The Creator.

Jahresrückblick 2019: Die 20 Lieblingsalben von Dominik Sliskovic

1. Tyler, The Creator – IGOR

Foals – EVERYTHING NOT SAVED WILL BE LOST, PT .1

9. Dave – PSYCHODRAMA

10. Giss – DROP

14. DJ Jenifa – JAG TRAX

Was außerdem in diesem Jahr geschah, könnt Ihr in unseren „Jahresrückblick 2019“-Specials, Listen und News nachlesen. Online und im Heft.