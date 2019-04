Mit Peter Doherty & The Puta Madres, Marina und Anderson .Paak: 21 neue Alben, die jetzt erschienen sind

Foto: WireImage, Joseph Okpako. All rights reserved.

Der April 2019 zeichnet sich durch eine Fülle unterschiedlichster Veröffentlichungen aus. Neben Newcomern wie Billie Eilish und Gus Dapperton meldeten sich auch renommierte Künstler wie The Chemical Brothers und Cage The Elephant mit neuem Material zurück. Hier findet Ihr ausgewählte Neuerscheinungen im Überblick, Rezensionen, Streams und Einkaufsmöglichkeiten inklusive. So kann das Musikjahr weitergehen!

Album der Woche am 26. April 2019: „DESIGNER“ von Aldous Harding

Große Songs, die hinter sanft-eleganten Klängen Dämonen vermuten lassen.

weitere Neuerscheinungen am 26. April 2019:

The Pearlfishers – „LOVE & OTHER HOPELESS THINGS“

Lisa Morgenstern – CHAMELEON

Die Berliner Musikerin zelebriert zwischen Neo-Klassik und Ambient die große Geste.

Josefin Öhrn And The Liberation – SACRED DREAMS

Die Schwedin ist nach London gezogen – und hat ihre Psychedelic-Übungen teils stark rhythmisiert.

Anderson .Paak – VENTURA

Wenige Monate nach OXNARD setzt Anderson .Paak für Ventura auf Soul statt auf Rap.

Foxygen – SEEING OTHER PEOPLE

Ziemlich dolle Referenzen, ein AOR-Gedächtnisalbum vielleicht. Die Bässe sind funky, das Duo knallt verlässlich rein.

The Cranberries – IN THE END

Das letzte Album der irischen Alternative-Rock-Band entstand aus Demoaufnahmen mit dem Gesang der verstorbenen Dolores O’Riordan.

Gang Of Four – HAPPY NOW

Ein knarziges Antirock-Album, das im Elektro-Funk seinen Standort sucht.

The Mountain Goats – IN LEAGUE WITH DRAGONS

Bläser-Bass-Science-Fiction-Fantasy mit Country-Ausflügen, bei John Darnielle bleibt vieles anders.

Josh Ritter – FEVER BREAKS

Der US-Songwriter holt sich prominente Unterstützung – und klingt kraftvoller als zuletzt.

Ezra Collective – YOU CAN’T STEAL MY JOY

Ein Jazz-Album, das alte Genregrenzen schneller verlässt, als man zuhören kann.

Bear’s Den – SO THAT YOU MIGHT HEAR ME

Folk-Pop: Keine Überraschungen aus der Bärenhöhle.

Ekiti Sound – ABEG NO VEX

Der britisch-nigerianische Produzent legt eine Dancefloor-orientierte Collage aus HipHop, Afrobeat, Drum & Bass und insulanischer Soundsystem-Kultur vor.

Peter Doherty & The Puta Madres – PETE DOHERTY & THE PUTA MADRES

Indie: Ohne eine einigermaßen frische Band, die ihn trägt und inspiriert, kann Doherty offenbar kreativ nicht so richtig fliegen.

Brian Harnetty – SHAWNEE, OHIO

In seinen Kammerfolk- und Interview-Collagen lässt der Sonic Ethnographer eine empathische Erzählung entstehen.

Marina – LOVE + FEAR

Für ihren Neustart verschwinden The Diamonds im Schmuckkästchen. Musikalisch setzt Marina auf Elektro-Pop.

King Gizzard & the Lizard Wizard – FISHING FOR FISHIES

Nach einer für ihre Verhältnisse ewigen Pause (16 Monate) erscheint das neue Album der australischen Psych-Wirrköpfe.

Kevin Morby – OH MY GOD

Mit Außenseiterperspektive sieht man besser: Der verschluffte Singer/Songwriter singt so über Religion, dass es Sinn ergibt.

SOAK – GRIM TOWN

Auf ihr Debüt voller Pubertätshymnen folgt jetzt die Ernüchterung. Trotzdem zeigt sich der Indie-Schmollpop so aufgestylt wie zur Prom Night.

Craig Finn – I NEED A NEW WAR

Der Frontmann der für Kneipenrock-Hymnen bekannten The Hold Steady erzählt Storys von entgleisten Existenzen und dem Kampf um Würde und Liebe.

John Southworth – MIRACLE IN THE NIGHT

Einer der besten Songwriter Kanadas spielt exzellente Nachtmusik.

