Seit dem 12. Dezember ist er endlich erhältlich, der Musikexpress 01/2020. Das Herzstück dieser Jahreswechsel-Ausgabe ist in guter alter Tradition der große Jahresrückblick. Das Herzstück dieses Jahresrückblicks wiederum ist, ebenfalls in guter alter Tradition, unsere Liste der „50 besten Platten des Jahres“. Dafür hatten wir etliche ME-Mitarbeiter nach ihren Top 20 gefragt und ihre Antworten streng demokratisch ausgewertet.

Ihr wollt wissen, welche Alben bei wem besonders hoch im Kurs standen? Sagen wir Euch. Hier die Top 20 von Online-Praktikantin Saskia Braun. Mit Juju, Nura, OG Keemo und Post Malone.

Jahresrückblick 2019: Die 20 Lieblingsalben von Saskia Braun

1. Juju – BLING BLING

2. OG Keemo – GEIST

3. Tua – TUA

11. Kwam.E – ORIGINAL RUDEBOY, VOL. 1

12. Skepta – IGNORANCE IS BLISS

15. Yung Hurn – Y

16. Reezy – TEENAGER FOREVER

17. Yung Gravy – SENSATIONAL

18. Nura – HABIBI

19. Post Malone – HOLLYWOOD’S BLEEDING

20. Loredana – KING LORI

