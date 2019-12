Das wird Dich auch interessieren





Seit dem 12. Dezember ist er endlich erhältlich, der Musikexpress 01/2020. Das Herzstück dieser Jahreswechsel-Ausgabe ist in guter alter Tradition der große Jahresrückblick. Das Herzstück dieses Jahresrückblicks wiederum ist, ebenfalls in guter alter Tradition, unsere Liste der „50 besten Platten des Jahres“. Dafür hatten wir etliche ME-Mitarbeiter nach ihren Top 20 gefragt und ihre Antworten streng demokratisch ausgewertet.

Ihr wollt wissen, welche Alben bei wem besonders hoch im Kurs standen? Sagen wir Euch. Hier die Top 20 von ME-Autor Christopher Hunold. Mit Floating Points, Octa Octa und Barker.

Jahresrückblick 2019: Die 20 Lieblingsalben von Christopher Hunold

BLACK MIDI – SCHLAGENHEIM bei Amazon kaufen

2. Placid Angles – FIRST BLUE SKY

Placid Angles – FIRST BLUE SKY bei Amazon kaufen

Floatign Points – CRUSH bei Amazon kaufen

4. Ramuntcho Matta – 96

Ramuntcho Matta – 96 bei Amazon kaufen

Carla Dal Forno – LOOK UP SHARP bei Amazon kaufen

Flying Lotus – FLAMAGRA bei Amazon kaufen

7. Octo Octa – RESONANT BODY

Octo Octa – RESONANT BODY bei Amazon kaufen

8. Special Request – BEDROOM TAPES

Special Request – BEDROOM TAPES bei Amazon kaufen

9. The Rhythm Method – HOW WOULD YOU KNOW I WAS LONELY?

The Rhythm Method – HOW WOULD YOU KNOW I WAS LONELY? bei Amazon kaufen

10. J. MacFarlane’s Reality Guest – TA DA

J. MacFarlane’s Reality Guest – TA DA bei Amazon kaufen

11. Culk – CULK

Culk – CULK bei Amazon kaufen

12. Rainer Veil – VANITY

Rainer Veil – VANITY bei Amazon kaufen

Barker – UTILITY bei Amazon kaufen

14. Helado Negro – THIS IS HOW YOU SMILE

Helado Negro – THIS IS HOW YOU SMILE bei Amazon kaufen

15. Gong Gong Gong – PHANTOM RHYTHM

Gong Gong Gong – PHANTOM RHYTHM bei Amazon kaufen

16. LSW – LIFE STYLE WEST

17. Drahla – USELESS COORDINATES

Drahla – USELESS COORDINATES bei Amazon kaufen

18. Nivhek – AFTER ITS OWN DEATH

Nivhek – AFTER ITS OWN DEATH bei Amazon kaufen

19. Baltra – TED

Baltra – TED bei Amazon kaufen

20. Shed – ODERBRUCH

Shed – ODERBRUCH bei Amazon kaufen

Was die Kollegen 2019 so gehört haben?

Welche neuen Alben 2019 außerdem erschienen sind und 2020 erscheinen werden, könnt Ihr hier nachlesen.

Was außerdem in diesem Jahr geschah, könnt Ihr in unseren „Jahresrückblick 2019“-Specials, Listen und News nachlesen. Online und im Heft.