Seit dem 12. Dezember ist er endlich erhältlich, der Musikexpress 01/2020. Das Herzstück dieser Jahreswechsel-Ausgabe ist in guter alter Tradition der große Jahresrückblick. Das Herzstück dieses Jahresrückblicks wiederum ist, ebenfalls in guter alter Tradition, unsere Liste der „50 besten Platten des Jahres“. Dafür hatten wir etliche ME-Mitarbeiter nach ihren Top 20 gefragt und ihre Antworten streng demokratisch ausgewertet.

Ihr wollt wissen, welche Alben bei wem besonders hoch im Kurs standen? Sagen wir Euch. Hier die Top 20 von ME-Autor und Popkolumnist Linus Volkmann. Mit Sparkling, Tegan & Sara und Deutsche Laichen. Ja, es gibt auch Musik, die der Mann wirklich mag!

Jahresrückblick 2019: Die 20 Lieblingsalben von Linus Volkmann

1. Deutsche Laichen – DEUTSCHE LAICHEN

6. Tegan and Sara – HEY, I’M JUST LIKE YOU

7. The Toten Crackhuren im Kofferraum – BITCHLIFECRISIS

8. Amyl And The Sniffers – AMYL AND THE SNIFFERS

9. Shi Offline – GOLAYA

11. Egotronic – IHR SEID DOCH AUCH NICHT BESSER

17. 100 Gecs – 1000 GECS

18. Kapelle Petra – NACKT

19. Tomas Tulpe – DER MANN IM PFANDAUTOMAT

Welche Platten Linus Volkmann 2018 abgefeiert hat? Die hier!

Was die ME-Kollegen 2019 am liebsten gehört haben?

Welche neuen Alben 2019 außerdem erschienen sind und 2020 erscheinen werden, könnt Ihr hier nachlesen.

Was außerdem in diesem Jahr geschah, könnt Ihr in unseren „Jahresrückblick 2019“-Specials, Listen und News nachlesen. Online und im Heft.