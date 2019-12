Das wird Dich auch interessieren





Seit dem 12. Dezember ist er endlich erhältlich, der Musikexpress 01/2020. Das Herzstück dieser Jahreswechsel-Ausgabe ist in guter alter Tradition der große Jahresrückblick. Das Herzstück dieses Jahresrückblicks wiederum ist, ebenfalls in guter alter Tradition, unsere Liste der „50 besten Platten des Jahres“. Dafür hatten wir etliche ME-Mitarbeiter nach ihren Top 20 gefragt und ihre Antworten streng demokratisch ausgewertet.

Ihr wollt wissen, welche Alben bei wem besonders hoch im Kurs standen? Sagen wir Euch. Hier die Top 20 unserer Autorin Jessica Fowler.

Jahresrückblick 2019: Die 20 Lieblingsalben von Jessica Fowler

1. Boy & Bear – SUCK ON LIGHT

5. Rex Orange County – PONY

7. Brockhampton – GINGER

10. Gus Dapperton – WHERE POLLY PEOPLE GO TO READ

11. Blood Orange – ANGEL’S PULSE

