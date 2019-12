Foto: Mit Vergnügen. All rights reserved.

Seit dem 12. Dezember ist er endlich erhältlich, der Musikexpress 01/2020. Das Herzstück dieser Jahreswechsel-Ausgabe ist in guter alter Tradition der große Jahresrückblick. Das Herzstück dieses Jahresrückblicks wiederum ist, ebenfalls in guter alter Tradition, unsere Liste der „50 besten Platten des Jahres“. Dafür hatten wir etliche ME-Mitarbeiter nach ihren Top 20 gefragt und ihre Antworten streng demokratisch ausgewertet.

Ihr wollt wissen, welche Alben bei wem besonders hoch im Kurs standen? Sagen wir Euch. Hier die Top 20 von ME-Autorin Hella Wittenberg. Mit Shura, Stella Donnelly und Faye Webster.

Jahresrückblick 2019: Die 20 Lieblingsalben von Hella Wittenberg

Julia Jacklin – CRUSHING bei Amazon kaufen

Faye Webster – ATLANTA MILLIONAIRES CLUB bei Amazon kaufen

Sudan Archives – ATHENA bei Amazon kaufen

Cherry Glazerr – STUFFED & READYbei Amazon kaufen

Angel Olsen – ALL MIRRORS bei Amazon kaufen

Litlle Simz – GREY AREA bei Amazon kaufen

Kevin Morby – OH MY GOD bei Amazon kaufen

Stella Donelly – BEWARE OF THE DOGS bei Amazon kaufen

Sampa The Great – THE RETURN bei Amazon kaufen

Aldous Harding – DESIGNER bei Amazon kaufen

Banks – III bei Amazon kaufen

Modeselektor – WHO ELSE? bei Amazon kaufen

Andrew Bird – MY FINEST WORK YET bei Amazon kaufen

„ASSUME FORM” von James Blake bei Amazon kaufen

Sharon Van Etten – REMIND ME TOMORROW bei Amazon kaufen

Slowthai – NOTHING GREAT ABOUT BRITAIN bei Amazon kaufen

Foxygen – SEEING OTHER PEOPLE bei Amazon kaufen

Shura – FOREVHER bei Amazon kaufen

Devendra Banhart – MA bei Amazon kaufen

Lizzo – CUZ I LOVE YOU bei Amazon kaufen

