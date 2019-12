Foto: privat. All rights reserved.

Seit dem 12. Dezember ist er endlich erhältlich, der Musikexpress 01/2020. Das Herzstück dieser Jahreswechsel-Ausgabe ist in guter alter Tradition der große Jahresrückblick. Das Herzstück dieses Jahresrückblicks wiederum ist, ebenfalls in guter alter Tradition, unsere Liste der „50 besten Platten des Jahres“. Dafür hatten wir etliche ME-Mitarbeiter nach ihren Top 20 gefragt und ihre Antworten streng demokratisch ausgewertet.

Ihr wollt wissen, welche Alben bei wem besonders hoch im Kurs standen? Sagen wir Euch. Hier die Top 20 von Online-Redaktionsleiter Fabian Soethof. Mit Juju, Rammstein und Bon Iver.

Jahresrückblick 2019: Die 20 Lieblingsalben von Fabian Soethof

Bon Iver – i,i bei Amazon kaufen

The National – I AM EASY TO FIND bei Amazon kaufen

Sam Fender – HYPERSONIC MISSILES bei Amazon kaufen

Deichkind – WER SAGT DENN DAS? bei Amazon kaufen

5. Juju – BLING BLING

Juju – BLING BLING bei Amazon kaufen

Die Höchste Eisenbahn – ICH GLAUB DIR ALLES bei Amazon kaufen

Nick Cave & The Bad Seeds – GHOSTEEN bei Amazon kaufen

Kummer – KIOX bei Amazon kaufen

James Blake – ASSUME FORM bei Amazon kaufen

Thees Uhlmann – JUNKIES UND SCIENTOLOGEN bei Amazon kaufen

Moritz Krämer – ICH HAB EINEN VERTRAG UNTERSCHRIEBEN 1 & 2 bei Amazon kaufen

Better Oblivion Community Center – BETTER OBLIVION COMMUNITY CENTER bei Amazon kaufen

Schrottgrenze – ALLES ZERPFLÜCKEN bei Amazon kaufen

Apparat – LP5 bei Amazon kaufen

Bilderbuch – VERNISSAGE MY HEART bei Amazon kaufen

Beirut – GALLIPOLI bei Amazon kaufen

Fatoni – ANDORRA bei Amazon kaufen

Dendemann – DA NICH FÜR! bei Amazon kaufen

Rammstein – RAMMSTEIN bei Amazon kaufen

Kanye West – JESUS IS KING bei Amazon kaufen

Fabians Playlist 2019 auf Spotify:

