Seit dem 12. Dezember ist er endlich erhältlich, der Musikexpress 01/2020. Das Herzstück dieser Jahreswechsel-Ausgabe ist in guter alter Tradition der große Jahresrückblick. Das Herzstück dieses Jahresrückblicks wiederum ist, ebenfalls in guter alter Tradition, unsere Liste der „50 besten Platten des Jahres“. Dafür hatten wir etliche ME-Mitarbeiter nach ihren Top 20 gefragt und ihre Antworten streng demokratisch ausgewertet.

Ihr wollt wissen, welche Alben bei wem besonders hoch im Kurs standen? Sagen wir Euch. Hier die Top 20 von ME-Autor Frank Sawatzki. Mit Coma, Sault und Sampa The Great.

Jahresrückblick 2019: Die 20 Lieblingsalben von Frank Sawatzki

Damon Locks Black Monument Ensemble – WHERE FUTURE UNFOLDS

Aldous Harding – DESIGNER

3. Sault – 7

Sault – 7

4. Bonnie „Prince“ Billy, Bryce Dessner & Eighth Blackbird – WHEN WE ARE INHUMAN

Bonnie „Prince" Billy, Bryce Dessner & Eighth Blackbird – WHEN WE ARE INHUMAN

5. Jaimie Branch – FLY OR DIE II/BORD DOGS OF PARADISE

Jaimie Branch – FLY OR DIE II/BORD DOGS OF PARADISE

Bill Callahan – SHEPHERD IN A SHEEPSKIN VEST

Sampa The Great – THE RETURN

8. Reginald Omas Mamode IV – WHERE WE GOING?

Reginald Omas Mamode IV – WHERE WE GOING?

9. Art Ensemble Of Chicago – WE ARE ON THE EDGE

Art Ensemble Of Chicago – WE ARE ON THE EDGE

10. Richard Youngs – DISSIDENT

Richard Youngs – DISSIDENT

Sacred Paws – RUN AROUND THE SUN

Matana Roberts – COIN COIN CHAPTER FOUR: MEMPHIS

13. Sean O’Hagan – RADUM CALLS, RADUM CALLS

Sean O'Hagan – RADUM CALLS, RADUM CALLS

Land Of Kush – SAND ENIGMA

Goldene Zitronen – MORE THAN A FEELING

16.Claude Fontaine – CLAUDE FONTAINE

Claude Fontaine – CLAUDE FONTAINE

Coma – VOYAGE VOYAGE

Gauche – A PEOPLE'S HISTORY OF GAUCHE

Brian Harnetty – SHAWNEE, OHIO

BLACK MIDI – SCHLAGENHEIM

