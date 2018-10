Mit Thom Yorke, Robyn und Julia Holter: 12 neue Alben, die wir diese Woche für euch rezensiert haben

Ein Wahnsinn, so geht es schon mal los. Aber so wird es nicht enden. Denn wenn nach einer gewaltigen Stunde, 27 Minuten und acht Sekunden die letzten Töne von Julia Holters fünftem Studioalbum AVIARY verklungen sind, hat man es sich längst bequem gemacht im Kopf der Kalifornierin. Wobei es „bequem“ vielleicht nicht ganz trifft: Vielmehr wird man gelernt haben, wie man um die Ecke gucken muss.

Musik vom Pazifik: weltoffene Funk-Psychedelia.

Einigermaßen beachtliche Rückkehr des Pop-Reggae-Clubs, das aber niemand beachten wird.

Thom Yorke – Supiria (Music for the Luca Guadagnino Film)

Große Fußspuren in die bleierne Zeit: Thom Yorke baut ein ungut dräuendes, melancholisches Soundtrackgerüst über einen Klassiker.

Hübsch bis fade: Dreampop-Variationen von Western-Songs.

Jemand hat mit ihm Schluss gemacht – und schon gelingt dem Kanadier ein Sophisticated-Pop-Meisterwerk.

Weniger Ego, mehr Song: Ebenso unerwartetes wie unerwartet gutes Comeback der Britrocker um Johnny Borrell.

Mit dem so lange erwarteten neuen Album der Elektro-Dancing-Queen braucht auch der Hörer ein bisschen Zeit.

Soap&Skin – From Gas To Solid/You Are My Friend