So sehen die Alben des Jahres 2017 beim „NME“ aus

Während in diesem Jahr noch ein ganzer Monat vor uns liegt, hat man sich beim „NME“ in England bereits festgelegt. Im November hat das Musikmagazin seine 50 Alben des Jahres 2017 gewählt und veröffentlicht. Überraschungen gibt es in der Liste aber recht wenige.

Liam Gallaghers AS YOU WERE landet relativ weit vorne, während das Album seines Bruders Noel, WHO BUILT THE MOON?, gar nicht in den Top 50 erscheint. Dafür haben es die Foo Fighters mit ihrem gefälligen Werk CONCRETE AND GOLD weit nach vorne geschafft – und landen sogar noch vor den britischen Lieblingen The xx, die im Januar ihr drittes Album I SEE YOU veröffentlichten. Der „NME“ verfestigen mit der diesjährigen Bestenliste seine Position zwischen Indie, Pop und HipHop.

Hier sind die ersten zehn Plätze der „NME“-Jahrescharts im Überblick und, falls vorhanden, unsere Rezensionen dazu:

10. Liam Gallagher – AS YOU WERE

9. Wiley – GODFATHER

8. Lana Del Rey – LUST FOR LIFE

7. SZA – CTRL

6. J Hus – COMMON SENSE

5. LCD Soundsystem – AMERICAN DREAM

4. Father John Misty – PURE COMEDY

3. Kendrick Lamar – DNA

2. Wolf Alice – VISIONS OF A LIFE

1. Lorde – MELODRAMA

Die vollständige Liste aller 50 Alben des Jahres vom NME findet Ihr hier. Bis die Bestenliste des Musikexpress kommt, müsst Ihr noch etwas gedulden. Welche Alben es uns in diesem Jahr angetan haben, erfahrt Ihr ab dem 14. Dezember, wenn unsere Januar-Ausgabe mit großem Jahresrückblicks-Special erscheint.

