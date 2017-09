19 Alben, die Ihr diese Woche unbedingt hören solltet

Der Künstler hinter unserem Album der Woche, Benjamin Clementine, hat uns vor allem mit seiner Stimme überzeugt. Sie ist oszillierend zwischen fragilem Falsett und bebendem Tremolo, die Töne biegend, unverwechselbar in der Dynamik. Sein zweites Album I TELL A FLY geht mehr in Richtung Pop-Avantgarde als in Richtung Neo-Klassik und besticht nicht zuletzt durch sein Songwriting über die Krisen unserer Zeit.

Außerdem warten 18 weitere Alben auf Euch. Wolf Alice pendeln auf ihrem neuen Album VISIONS OF A LIFE oft zwischen Alternative Rock und synthetischen Klangflächen und spielen mit der Melancholie des Hörers. Von Iglooghost kommt diese Woche glitchiger Elektronik in Form eines wurmartigen Wesens aus Gelatine – ein wild gewordener Bildschirmschoner aus Klang. Die zwei alternden Rap-Stars Savas & Sido reminiszieren auf ihrer neuen Platte ROYAL BUNKER über ihre Anfänge. Und das ist immerhin besser als alles, was Savas und Sido in den vergangenen Jahren solo veröffentlicht haben. Miley Cyrus hat sich von ihrer Abriss-Birne verabschiedet und besinnt sich mit YOUNGER NOW auf ihre Wurzeln – sie paart die Ruhe des Country wunderbar mit zeitgemäßem Pop.

Unser Album der Woche: „I TELL A FLY“ von Benjamin Clementine

Außerdem sind am 29. September folgende Alben erschienen:

Und dieses wahnsinnige Boxset:

Was 2017 an Alben noch so bringt?

Für alle Musikjunkies: Hier könnt Ihr sehen, welche Alben in diesem Jahr bereits erschienen sind und was noch kommen wird. Ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit, versteht sich.