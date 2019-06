Die Ärzte kündigen ihr neues Album und eine Tour an

Nach der Tour ist vor der Tour: Die Ärzte haben zum Abschluss ihrer „Miles & More“-Tour mehr oder weniger offiziell – zumindest für ihre Verhältnisse – bestätigt, dass sie ein neues Album herausbringen und damit auf Tour gehen werden.

Nach dem letzten Song ihres Konzerts in Brüssel verabschiedete Bela B sich mit einer hypothetischen Frage: Wie die Fans vor Ort das denn wohl finden würden, wenn „ein Trio aus Berlin nochmal auf Tour geht“ und „noch mal ’ne Platte macht“? „Du sollst nicht über K.I.Z reden!“, unterbricht ihn Farin Urlaub scherzhaft. Und ja: Dass Bela B seine eigene Band damit meint, sagt er nicht wortwörtlich. Für Ärzte-Verhältnisse gleicht diese Ansage dennoch einer Ankündigung dessen, was seit Monaten spekuliert wird: Ja, Die Ärzte gehen nochmal auf Tour und bringen ein neues Album heraus. Es passiert also womöglich ungefähr das, was wir bereits am 1. April prophezeiten.

Seht hier einen Videomitschnitt des Moments:

Weitere Details sind noch nicht bekannt. Was wir sonst noch so über das neue Album von Die Ärzte wissen oder nicht wissen? Das hier:

Das aktuelle Album AUCH von Die Ärzte erschien 2012. 2019 veröffentlichten sie mit „Abschied“ und „Rückkehr“ bisher zwei neue Songs. Bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ werden sie exklusiv als Headliner auftreten, weitere deutsche Festivalshows 2019 sind ihnen offenbar vertraglich untersagt.

