Jahresrückblick 2018: Die 20 Lieblingsalben von Oliver Götz

Foto: Barbara Kerbel. All rights reserved.

Oliver Götz am französischen Fort de Socoa.

Seit 13. Dezember ist er endlich erhältlich, der Musikexpress 01/2019. Das Herzstück dieser Jahreswechsel-Ausgabe ist in guter alter Tradition der große Jahresrückblick, der diesmal mit der These „Pop schlägt zurück“ eröffnet. Das Herzstück dieses Jahresrückblicks wiederum ist, ebenfalls in guter alter Tradition, unsere Liste der „50 besten Platten des Jahres“. Dafür hatten wir etliche ME-Mitarbeiter nach ihren Top 20 gefragt und ihre Antworten streng demokratisch ausgewertet. Ihr wollt wissen, welche Alben bei wem besonders hoch im Kurs standen? Sagen wir Euch.

Jahresrückblick 2018: Die 20 Lieblingsalben von ME-Redakteur Oliver Götz

Tocotronic – DIE UNENDLICHKEIT

Drangsal – ZORES

Yves Tumor – SAFE IN THE HANDS OF LOVE

Fucked Up – DOSE YOUR DREAMS

Die Nerven – FAKE

Sophie – OIL OF EVERY PEARL'S UN-INSIDES

Tim Hecker – KONOYO

The Internet – HIVE MIND

Robyn – HONEY

Klaus Johann Grobe – DU BIST SO SYMMETRISCH

11. Julia Holter – AVIARY

12. Kamasi Washington – HEAVEN AND EARTH

13. Jorge Elbrecht – HERE LIES

14. Mouse On Mars – DIMENSIONAL PEOPLE

15. Goat Girl – GOAT GIRL

16. The Good, The Bad & The Queen – MERRIE LAND

17. Christine And The Queen – CHRIS

18. Idles – JOY AS AN ACT OF RESISTANCE

19. Ben Lamar Gay – DOWNTOWN CASTLES CAN NEVER BLOCK THE SUN

20. Courtney Barnett – TELL ME HOW YOU REALLY FEEL

