K-Pop-Stars BTS verraten Tracks ihrer Workout-Playlist

Foto: Getty Images, Kevin Winter. All rights reserved.

Die K-Pop-Stars BTS sind fit, das beweisen sie spätestens mit perfekten Auftritts-Choreografien. In der 63. Grammy-Verleihung am Sonntag (14. März 2021) ist es dann wieder so weit. Nun erzählen sie, welche Künstler*innen sie bei ihren Fitness-Sessions hören.

In einem Interview mit „Radio.com“ am Donnerstag (11. März) verrieten sie, dass sie große Fans ihrer Grammy-Kollegen Silk Sonic und deren Debütalbum LEAVE THE DOOR OPEN sind. Das Duo setzt sich aus Sänger Bruno Mars und Anderson .Paak zusammen. Doch neben diesem, hören sie auch Ariana Grandes POSITIONS on repeat und auf dem Laufband.

Diesbezüglich teilt BTS-Mitglied RM über Grande mit: „Das Tempo und ihre Stimme sind unglaublich.“ Grandes Song „Test Drive“ sei einer der Bandfavoriten, heißt es. Dieser ist einer der vier neuen Tracks aus ihrer POSITIONS DELUXE EDITION.

K-Pop bei den Grammys

Bereits im vergangenen Jahr traten BTS zusammen mit Lil Nas X bei den 62. Grammy-Awards auf. 2021 wird nun das erste Mal, dass BTS allein auf der Bühne der Grammys stehen. Neben ihnen ergänzen Musiker*innen wie Billie Eilish, Harry Styles, Taylor Swift und John Mayer das Line-Up des Abends.

Des weiteren sind sie die erste K-Pop-Boyband, die überhaupt nominiert wurde. Für „Dynamite“ sind sie in der Kategorie „Best Pop-Duo/Group-Performance“ nominiert.

Kürzlich erzählten sie, dass sie jedoch nicht zu viel von den Grammys erwarten, da sie in der Kategorie mit starken Musiker*innen konkurrieren. Dabei führen sie zahlreiche Bestenlisten an und gewannen bereits in der Vergangenheit Preise wie beispielsweise den E! People’s Choice Awards. Zusätzlich spielten sie im Februar 2021 ihr eigenes „MTV Unplugged“-Konzert.

Die 63. Grammy Awards finden in diesem Jahr am 14. März 2021 um 20:00 Uhr örtlicher Zeit statt und werden auf CBS, Paramount+ und Grammy.com live übertragen. In Deutschland könnt Ihr der Verleihung ebenfalls folgen.