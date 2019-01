Mit neuen Alben von James Blake, Deerhunter und Yassin: Das Popjahr 2019 fängt vielversprechend an

Das Popjahr 2018 war schon Anfang Dezember vorbei. Die Jahresbestenlisten waren geschrieben, außer von AnnenMayKantereit (SCHLAGSCHATTEN) und Bilderbuch (MEA CULPA) erschienen keine auch nur halbwegs relevanten Alben mehr, die nichts mit Weihnachts-Best-Of am Hut hatten. Es folgte eine lange Dürre im Veröffentlichungskalender – bis jetzt: Am 18. Januar 2019 sind unter anderen neue Platten von James Blake, Deerhunter, Future, Yassin, Toro Y Moi und Sharon Van Etten erschienen. Hier findet Ihr ausgewählte Neuerscheinungen im Überblick, Rezensionen, Streams und Einkaufsmöglichkeiten inklusive. Auf ein gutes neues Jahr!

R’n’B: Mehr Frank Ocean wagen! Das vierte Album des Engländers.

Ein mächtiges, anmutiges Gitarren- und Geisteralbum über das Verschwinden.

Deutschrap: Ohne seinen Duopartner Audio88 gelingt Yassin ein rundum gutes Solodebüt.

Sich ständig selbst reflektierende Popmusik.

Funk- und Disco-Pop für kluge Liegenbleiber.

Zwischen betörend und verstörend: Die Songwriterin tastet sich weiter in die Düsternis.

Morrissey lite oder: Finden Sie den Kick im Gitarrenbrei!

