Neue Alben 2019: Die besten Platten des Jahres (laut Konkurrenz)

Das wird Dich auch interessieren





Von Newcomerin Billie Eilishs Debüt WHEN WE ALL FALL ASLEEP? über Lizzos Durchbruchalbum CUZ I LOVE YOU bis hin zu Nick Cave And The Bad Seeds‘ Fiebertraum GHOSTEEN: 2019 war ein Jahr voller musikalischer Überraschungen aus sämtlichen Genres und Altersgruppen.

Wenngleich sich Qualität häufig nicht bestreiten lässt, so sind Geschmäcker dennoch bekanntlich höchst verschieden. Das spiegelt sich auch in den bisher veröffentlichten Toplisten der 2019 erschienenen Studioalben wider. Hier findet Ihr deshalb eine Übersicht all jener Alben, die ihren Weg auf die Bestenlisten der führenden internationalen Musikpresse gefunden haben.

Time:

Hier findet Ihr die komplette „Top 10“-Liste vom Time Magazine.

Consequence Of Sound:

Hier findet Ihr die komplette „Top 50“-Liste von Consequence of Sound.

Stereogum:

Hier findet Ihr die komplette „Top 50“-Liste von Stereogum.

Paste Magazine:

Weyes Blood – TITANIC RISING Angel Olsen – ALL MIRRORS Sharon Van Etten – REMIND ME TOMORROW Big Thief – TWO HANDS FKA twigs – MAGDALENE

Hier findet Ihr die komplette „Top 50“-Liste vom Paste Magazine.

Complex:

Tyler, The Creator – IGOR Freddie Gibbs & Madlib – BANDANA Ariana Grande – THANK U, NEXT Young Thug – SO MUCH FUN DaBaby – KIRK

Hier findet Ihr die komplette „Top 50“-Liste von Complex.

Wir erweitern diese Übersicht, sobald uns neue Listen unterkommen. Auch wir haben es uns selbstverständlich nicht nehmen lassen, die besten Veröffentlichungen des Jahres zu wählen und mit einer entsprechenden Liste zu würdigen. Welche Platten uns 2019 besonders gut gefallen haben, erfahrt Ihr im kommenden Musikexpress mit großem Jahresrückblicksspecial. Vom 12. Dezember an am Kiosk!