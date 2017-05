24 neue Alben, ein paar davon lohnen sich wirklich (exklusive Linkin Park)

Am Freitag, den 19. Mai 2017, sind sehr viele hörenswerte neue Album erschienen. Von JLIN, Aldous Harding, Pumarosa und Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi, zum Beispiel. Es kam aber auch ein neues Album einer Band heraus, mit der wir beim ME zwar noch nie viel anfangen konnten, die seit ihrem Nu-Metal-Debüt HYBRID THEORY (2000) aber immer around war: Linkin Park. Deren siebte Platte heißt ONE MORE LIGHT und die Kollegen von laut.de finden einerseits, dass darüber lieber ein Mantel des Schweigens ausgebreitet werden sollte. Andererseits haben sie sehr ausführlich erklärt, warum das so ist: „Der Versuch, die eigene Orientierungslosigkeit mit Flo Rida-, Robin-Schulz- und Justin-Bieber-Songwritern zu kaschieren, könnte drastischer kaum scheitern“, heißt es da.

Widmen wir uns lieber den neuen Platten der folgenden Bands und Solokünstler. Die sind nämlich teilweise sehr gut, mindestens aber interessant:

Album der Woche:

Die weiteren Neuerscheinungen am 19. Mai 2017:

Reicht Euch nicht? In der vorherigen Woche erschienen unter anderem die neuen Alben von Mando Diao, Diagrams und Love A.