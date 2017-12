Jahresrückblick 2017: Die 20 Lieblingsalben von Ivo Ligeti

#MeToo-Debatte

Das Schweigen der Männer

Kann ein Hashtag die Welt verändern? Gut möglich, dass #MeToo der erste ist, von dem man das am Ende behaupten können wird. Noch nie zuvor haben so viele Opfer von sexueller Belästigung und sexualisierter Gewalt in so kurzer Zeit ihre Erlebnisse öffentlich geschildert. Es sind Geschichten über Machtmissbrauch und alltäglichen Chauvinismus. Fast alle Betroffenen sind Frauen. Wie geht man als Mann nun damit um?