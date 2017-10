Mit Wanda, Liam Gallagher und Kelela: 20 neue Alben, von denen sich ein paar wirklich lohnen

Das Album der Woche kommt von den Wiener Sentimental-­Rockern Wanda, die mit dem Album NIENTE ihr emotionales Repertoire entscheidend erweitern. Neues Wien, altes Wien, neue Männlichkeit, alte Männlichkeit, die Hoffnung und das Lebensgefühl einer Generation und irgendwas mit AMORE. Es geht wieder um Jahreszeiten, Zweisamkeit, irgendeine Schwester, Scheitern, Krankheit, Tod und den Versuch eines leichtfüßigen Lebens. Vor allem aber geht es diesmal um Kindheit und Erinnerungen.

Außerdem warten 19 weitere Alben auf Euch. Maurice Summen, der vom Popstar-Habitus eher einem Erdkundelehrer gleicht, veröffentlicht diese Woche das Projekt BMERICA ganz ohne angeberischen Supergroup-Gestus. Auf die Ohren gibt es mäandernde Sounds zwischen organischem P-Funk der späten 70er, sämigem 90s-Soul-Indiepop, HipHop der Nullerjahre und wieder zurück. Das arg gealterte Schreckengespenst Marilyn Manson will mit HEAVEN UPSIDE DOWN spürbar heftiger knallen als im Vorgänger THE PALE EMPEROR und tut es auch. Allerdings schleicht sich beim Hören rasch Mitleid ein mit einem 48-Jährigen, der wie Marilyn Manson klingen will, der selbst zu seinen besten Zeiten nur klingen wollte wie Nine Inch Nails. Singen kann Liam Gallagher, aber er weiß nicht, wie und worüber man Lieder schreibt. Das Gesicht des Britpop hat in den letzten vier Jahren nach eigener Aussage nichts erlebt. Das hört man dem Solodebüt auch an.

Unser Album der Woche: „NIENTE“ von Wanda

Außerdem sind am 06. Oktober 2017 folgende Alben erschienen:

