Sieben Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Bei LCD Soundsystem vergisst man die sieben Jahre aber ganz schnell, wenn man das neue Album AMERICAN DREAM hört – und deswegen it es unser Album der Woche. Und im aktuellen Musikexpress hat AMERICAN DREAM die Redaktion sogar so sehr begeistert, dass es für die Platte des Monats gereicht hat.

Und Casper?

Exakt ein Jahr nachdem LANG LEBE DER TOD, Caspers viertes und vielleicht auch finales Studioalbum, eigentlich rauskommen sollte, erscheint es jetzt doch noch. Mit den Vorabsingles „Lang lebe der Tod”(wir erinnern uns an das unglaubliche Gastaufgebot), „Sirenen“ und „Keine Angst“ mit Sänger Drangsal hat Casper das Feld zumindest breit gehalten.

Heiß erwartet wurde auch das Debüt von Rapper Rin. Der ist nicht nur unser Newcomer des Monats, sondern muss auch nach seinem Überhit „Bianco” mit Yung Hurn erstmal nachlegen. Außerdem gibt es mit YOURS von den Beatsteaks eine Platte, die vor Gastauftritten nur so strotzt: Jamie T., Deichkind, Stereo Total – alle mit dabei. Trotzdem ist YOURS keine Überplatte. Warum? Seht Ihr ja gleich in der Review.

Album der Woche: LCD Soundsystem – „American Dream“

Außerdem sind diese Woche noch diese Alben erschienen:

Was 2017 an Alben noch so bringt?

Für alle Musikjunkies: Hier könnt Ihr sehen, welche Alben in diesem Jahr bereits erschienen sind oder was noch kommen wird.