Von The National bis Romano: 18 neue Alben, die Ihr jetzt hören solltet

In der aktuellen Ausgabe des Musikexpress haben wir bereits erläutert, warum The National noch immer keine Weltstars im eigentlichen Sinne sind. Auf ihrem neuen, siebten Album SLEEP WELL BEAST erfinden The National ihr Rad nicht neu, aber das haben sie auch nicht nötig. Unser Album der Woche „ist ein befriedigendes, aber auch bequemes Dokument einer Band, die mit sich im Reinen ist.“

17 weitere neue Alben stehen in den Startlöchern gehört zu werden. Darunter Romanos COPYSHOP, auf dem er den Kitchen-Sink-Rap erfindet. Ist die Frage geklärt, ob er sich die Pippi-Langstrumpf-Gedächtnisfrisur selbst flechtet (getreu nach dem Motto: Heute lieber Gretchenzopf oder Fischgrätenzopf?) kann sich auf die wichtigeren Dinge im Leben konzentriert werden – Musik. Denn für alle diejenigen unter uns, die sich mit dem Ende des Sommers noch nicht abfinden können, haben wir diese Woche genau das Richtige. Die Indie-Popper Alvvays kratzen mit ANTISOCIALITES ganz scharf an der Kitschigkeit vorbei – Sommer-Feeling-Revival garantiert.

Album der Woche: The National – „SLEEP WELL BEAST“

Außerdem sind am 8. September 2017 diese Alben erschienen:

Was 2017 an Alben noch so bringt?

Für alle Musikjunkies: Hier könnt Ihr sehen, welche Alben in diesem Jahr bereits erschienen sind und was noch kommen wird. Ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit, versteht sich.