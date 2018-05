Mit den Arctic Monkeys und Beach House: 5 neue Alben, die wir Euch diese Woche empfehlen

WHATEVER PEOPLE SAY I AM, THAT’S WHAT I’M NOT wird im April 2018 wiederveröffentlicht.

Gerade erst hat Schlagzeuger Matt Helders einem Fan verraten, das neue Album der Arctic Monkeys würde im Mai erscheinen, zu Beginn der lange erwarteten Welt-Tournee der Band. Jetzt dürfen sich Fans neben neuer Musik und Live-Konzerten (zweimal kommen die Jungs übrigens nach Deutschland) auch auf eine Vinyl-Auflage des 2006 veröffentlichten Debüts der Arctic Monkeys freuen. WHATEVER PEOPLE SAY I AM, THAT’S WHAT I’M NOT erscheint im April als 180 Gramm schwere vielfarbige „Smoke”-Vinyl im Rahmen der „Record of the Month”-Aktion von Vinyl Me, Please. Mit im Paket enthalten sind ein Booklet mit Songtexten und Fotos sowie ein originaler Kunstdruck von Ben…